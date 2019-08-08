Анкара, , 08:21 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции за 2018 год задержали свыше 200 тыс. человек, подозреваемых в преступлениях связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом 8 августа сообщает Anadolu Ajansi.

За указанный период сотрудники полиции провели порядка 145 тыс. операций по борьбе с незаконным распространением наркотических препаратов, изъяли свыше 100 тонн наркотиков, среди которых героин, кокаин, метамфетамин, марихуана, а также свыше 30 млн таблеток экстази.

Напомним, Турция ведет активную борьбу с незаконным оборотом наркотиков, регулярно проводя спецоперации по изъятию вышеуказанных веществ. Так, 6 декабря 2018 года было изъято порядка 1 тыс. 270 кг героина, что стало крупнейшим изъятием в истории страны.

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