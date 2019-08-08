Нижнетавдинский район, Тюменская область, , 08:25 — REGNUM

Жители села Сартово Нижнетавдинского района пожаловались в социальных сетях на невыносимую вонь, которую, по их мнению, разводит на сельхозугодьях свинокомплекс «Тюменский». По сигналу выехали сотрудники природоохранной прокуратуры. Выяснилось, что на поля сбрасывается некондиционный навоз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Установлено, что ООО «Свинокомплекс «Тюменский» вносит в качестве органического удобрения в почву на собственных полях навоз от свиней. При этом предприятием не проводились исследования проб навоза для подтверждения его соответствия нормативам по тяжелым металлам, патогенным микроорганизмам, яйцам и личинкам гельминтов и другим показателям. Утверждённые на свинокомплексе «Тюменский» технические условия и технологический регламент использования подготовленного свиного навоза в качестве органического удобрения противоречили друг другу.

В соответствии с Федеральным законом «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» удобрение биологического происхождения является агрохимикатом. Свиной навоз, вносимый «Тюменским» в почву, как агрохимикат зарегистрирован не был, тогда как законом запрещается производство удобрений, не прошедших государственную регистрацию.

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Свинокомплекс «Тюменский» и его главного механика по ч.4 ст.8.2.3 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства»). Санкция статьи предусматривает штраф юридическим лицам до 700 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Штраф для должностных лиц доходит до 60 тыс. рублей.

Директору свинокомплекса внесено представление об устранении нарушений закона.

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