Барнаул, 8 августа 2019, 07:44 — REGNUM
В отдельных районах Алтайского края уже сегодня, 8 августа, пройдут небольшие и умеренные дожди, грозы, град. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве, ссылаясь на Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Таким образом, жара в Алтайском крае сменится дождями и грозами.
При этом в западных районах края сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность — четвёртый и пятый класс горимости соответственно.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о непогоде предупредили жителей Красноярского края, Томской области, Хакасии.
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