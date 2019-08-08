Барнаул, , 07:44 — REGNUM

В отдельных районах Алтайского края уже сегодня, 8 августа, пройдут небольшие и умеренные дожди, грозы, град. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве, ссылаясь на Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Таким образом, жара в Алтайском крае сменится дождями и грозами.

При этом в западных районах края сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность — четвёртый и пятый класс горимости соответственно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о непогоде предупредили жителей Красноярского края, Томской области, Хакасии.

Читайте также: В Красноярском крае сохраняется непогода

Читайте также: В Хакасии объявлено штормовое предупреждение

Читайте также: В Томскую область идут сильные дожди