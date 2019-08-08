Москва, , 07:55 — REGNUM

Видеоролик дизайнера Артемия Лебедева, в котором он говорит о решении покинуть Россию, не более чем «бессмысленная либеральная» ерунда «для школьников». Так объяснил свои слова сам Лебедев 8 августа в telegram-канале.

Дизайнер назвал своё заявление «лютейшим» бредом и посетовал, что «на людей нельзя полагаться». Лебедева удивило, что о его «бегстве» написали крупнейшие СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ранее опубликованном на YouTube ролике Лебедев признался, что вынужден покинуть Москву. Он рассказал о беспокойстве из-за ситуации в России и допустил, что больше не вернется на родину.

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