Челябинск, , 07:34 — REGNUM

В Челябинске к концу 2019 года сдадут семь детских садов. Об этом в телепрограмме «Челябинск-360» заявила глава горкома по делам образования Светлана Портье.

Детский сад (cc) Людмила Миг

Эти учреждения будут открыты в новых районах города. Именно там сейчас ощущается острая нехватка детсадов. Всего в них будет создано 1670 мест.

Кроме того, Портье отметила, что у горожан есть возможность отдавать в детсады детей в возрасте до года. Такие группы уже есть в Металлургическом районе и скоро могут появиться в других территориях Челябинска.