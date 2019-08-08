Нур-Султан, , 07:31 — REGNUM

«Гагаринский старт» на космодроме «Байконур» планируют модернизировать до 2023 года. Об этом 8 августа заявили в аэрокосмическом комитете министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что объект будет закрыт на реконструкцию в 2020 году. С данной площадки в сентябре 2019 года планируется запустить одну оставшуюся ракету-носитель «Союз-ФГ» с украинской системой управления.

В аэрокосмическом комитете уточнили, что на модернизацию «Гагаринского старта» планируется потратить $87 млн. Средства в равных долях внесут Россия, Казахстан и ОАЭ.

Отметим, в настоящее время на космодроме «Байконур» используется площадка №1 («Гагаринский старт») и площадка №31 для запуска носителей «Союз-2». Роскосмос планирует перейти с 2020 года на запуски только с использованием ракеты «Союз-2», в которой используются российские системы управления.

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