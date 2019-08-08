Москва, , 07:30 — REGNUM

Процедура регистрации электронных избирателей на выборах в Московскую городскую думу упрощена. Проблем при регистрации не будет, сообщается на портале мэра столицы.

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Ранее москвичи столкнулись с техническими сложностями при подаче заявления на участие в электронном голосовании и подтверждении адреса прописки.

Теперь для участия в электронных выборах можно подтвердить адрес регистрации в ручном режиме. Для этого нужно отправив сканированные документы через личный кабинет на портале mos.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве электронные выборы в гордуму впервые пройдут в трёх избирательных округах. Приём заявлений на участие в электронном голосовании начался 24 июля.

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