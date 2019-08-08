Курган, , 07:28 — REGNUM

В Курганской области из Лебяжьевской районной больницы почти одновременно уволились два педиатра. Остаются вакантными места и по другим медицинским специализациям. Медики жалуются на низкую заработную плату и нехватку медоборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Курганской областной думе.

Заработная плата медицинских работников Зауралья привязана к средней зарплате по региону. В соседней Тюменской области, где средняя заработная плата в два раза выше, чем в Курганской, врачи, соответственно, получают в два раза больше. Данное соседство является одной из основных причин оттока медицинских кадров. Об этом узнали депутаты Курганской областной думы, которые разбирались с проблемой острой нехватки врачей в посёлке Лебяжьем.

Директор регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина выехала в Лебяжьевскую центральную больницу и лично убедилась в остром кадровом дефиците в медучреждении. Как выход, предложено привлекать врачей-педиатров из других районов. Стоматолог будет работать в больнице по совместительству. Нехватку других кадров будут заполнять за счёт студентов-медиков.

По данным Минздрава России, в Курганской области обеспеченность медицинскими кадрами одна из самых низких в стране — 24 медика на 10 тыс. жителей.

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