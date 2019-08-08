Москва, , 07:21 — REGNUM

Штатным сотрудникам в России могут разрешить иногда работать не в офисе, а дома. С таким предложением выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ).

В рекомендации, направленной в Министерство труда и социальной защиты РФ, предлагается внести в законодательство поправки, которые позволят гражданам РФ временно выполнять трудовые обязанности удаленно, пишет газета «Известия». Речь идёт об изменениях в главу 16 Трудового кодекса РФ — «Режим рабочего времени». В ней активисты предлагают закрепить понятие «временная удалённая работа». Предполагается, что такой режим можно установить посредством письменного соглашения сторон, если возникнет необходимость, например, в случае пробок на дорогах или личных обстоятельств.

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В Минтруде подтвердили получение письма от ОНФ и заявили, что оно будет рассмотрено в установленный срок, отметив, что поддержат «любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru, в России 62% руководителей не используют удалённые формы работы. В штат удалённые сотрудники оформлены в 25% российских компаний.

При этом за последние четыре года работодатели отметили рост качестве работы удалённых сотрудников. Если в 2015 году такого мнения придерживались 5% руководителей, то в 2019 году их число выросло до 11%.

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Добавим, что, по данным Национального агентства финансовых исследований, почти в каждой четвёртой организации (28%) в России есть сотрудники, которые иногда или постоянно работают дистанционно. Удалённо предпочитают работать не более трети сотрудников.