Ачинск, Красноярский край, , 07:18 — REGNUM

Режим чрезвычайной ситуации, введённый после пожара и взрывов в воинской части, сняли в Ачинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Постановление о снятии режима ЧС на всей территории Ачинского района с 20:00 часов 7 августа подписал глава района Евгений Розанчугов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Ачинском районе произошло ЧП. Под Ачинском начался пожар на складе боеприпасов в воинской части, прогремели взрывы. Погиб один человек, за медпомощью обратились 13 человек. Специальная комиссия в настоящее время оценивает ущерб. Ранее был снят режим ЧС в Ачинске.

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