Оренбург, , 07:13 — REGNUM

В отношении бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова изменили меру пресечения. С 7 августа он не под домашним арестом, а под подпиской о невыезде, сообщает orenday.ru.

По данным СМИ, в ближайшее время уголовное дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд. Напомним, экс-градоначальника обвиняют в совершении коррупционных преступлений — взяточничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Читайте также: Мэр Оренбурга отправлен в СИЗО

В июле вынесен приговор бывшему заместителю главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадию Борисову. Он признан виновным в получении крупной взятки и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также экс-чиновник лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления на срок три года.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший вице-мэр Оренбурга отправится в колонию строгого режима