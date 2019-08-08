Бийск, Алтайский край, , 06:59 — REGNUM

В Алтайском крае готовятся к празднованию столетия федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» (в 2022 году). В рамках подготовки к юбилейной дате в городе Бийске приводят в порядок здание музея Чуйского тракта, сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве. Здание построено в 1911 году и является памятником архитектуры.

Чуйский тракт Министерство транспорта Алтайского края

По словам директора Бийского краеведческого музея Светланы Бартышевой, поддержку оказывают федеральные дорожники.

Бартышева подчеркнула, что музей ежедневно посещают в среднем сто человек. В 2019 году был восстановлен фасад здания.

Напомним, Чуйский тракт соединяет Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай, а также обеспечивает транспортный коридор между Западной Сибирью и Монголией. Кроме того, это пользующийся популярностью туристический маршрут.