Челябинск, , 06:56 — REGNUM

В школах Челябинска для первоклассников ещё остались свободные места. Об этом в передаче «Челябинск-360» заявила руководитель муниципального комитета по делам образования Светлана Портье.

По её словам, сейчас для первоклашек есть около двух тысяч мест. Чиновница считает. что места должно хватить всем.

Отметим, приём в школы начался 1 февраля. Уже известно о том, что в 2019 году в Челябинске будет 14 982 первоклассника. Школы активно готовя к новому учебному году. В столице Челябинской области на это потратили примерно 95 млн рублей.