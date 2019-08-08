Челябинск, , 06:50 — REGNUM

В Челябинске на подготовку школ к 1 сентября в 2019 году было потрачено почти 95 млн рублей. Об этом в программе «Челябинск-360» заявила глава городского комитета по делам образования Светлана Портье.

Эти деньги пошли как на исполнение требований надзорных органов, так и на текущие ремонты, которые сейчас завершаются во многих школах города. Также были благоустроены пришкольные площадки и отремонтированы места общего пользования.

Кроме того, в 199 школах заменили оконные блоки. Это было сделано в рамках программы «Реальные дела».

Отметим, в 2019 году школы примут около 15 тыс. первоклассников. Это больше, чем было раньше.