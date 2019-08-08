Омск, , 06:49 — REGNUM

В Омской области в 2019 году в рамках диспансеризации планируют осмотреть не менее 511 тысяч жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Областной минздрав увеличил план проведения профилактического осмотра и диспансеризации почти на 93 тысячи человек. В регионе они проводятся в 56 медучереждениях.

На сегодняшний день медики уже осмотрели 286,7 тыс. человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что диспансеризация для населения России должна стать доступной и реальной.

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