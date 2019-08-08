Челябинск, , 06:42 — REGNUM

В школы Челябинска 1 сентября 2019 года впервые придут 14 982 ребёнка. Об этом заявила глава городского комитета по делам образования Светлана Портье в телепередаче «Челябинск-360».

По её словам, это больше, чем в предыдущие годы. Тенденция к росту числа первоклассников сохраняется.

Портье добавила, что сейчас идёт приёмка школ к новому учебному году. Работают комиссии, которые оценивают готовность таких объектов. Впрочем, во многих учреждениях ещё продолжается ремонт.