Иркутск, , 06:40 — REGNUM

В новом районном центре Халхин-Гол на востоке Монголии появился 4-метровый бронзовый памятник маршалу Георгию Жукову. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Иркутской области, в монтаже монумента участвовали специалисты из Приангарья.

В Халхин-Голе появился 4-метровый памятник маршалу Георгию Жукову Сайт Иркутской области irkobl.ru

Договоренность об установке скульптуры была достигнута во время встречи президента Монголии Халтмаагийна Баттулги и губернатора Иркутской области Сергея Левченко в июне 2018 года. Памятник отлил скульптор-монументалист Александр Миронов по образцу памятнику маршалу, который установлен в микрорайоне Солнечный в Иркутске.

Добавим, что монумент размещён в строящемся районном центре Халхин-Гол, который включает в себя здания администрации, школы, детского сада, дома культуры, госпиталя.

«Президент Монголии лично проинспектировал ход строительства нового центра, поздравил с успешной установкой памятника и выразил благодарность губернатору Сергею Левченко», — отметил руководитель представительства агентства инвестиционного развития Иркутской области в Монголии Антон Просекин.

Завершить строительство райцентра планируется к 3 сентября, когда здесь пройдут торжества по поводу 80-летия победы советско-монгольских войск в битве на реке Халхин-Гол. Сюда намерен приехать и президент России Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Алтанбулаг на севере Монголии в мае был открыт памятник советским воинам-алтанбулагцам, погибшим в Великую Отечественную войну. В довоенное время здесь дислоцировались большие войсковые части советской армии, которые с началом войны были отправлены на Западный фронт.

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