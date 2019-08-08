Курган, , 06:40 — REGNUM

В курганском городе Петухово отсутствует подготовка воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. Роспотребнадзор обязал ООО «Петухово Водоканал» в судебном порядке привести качество подаваемой воды в разводящей сети в соответствие нормативами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

На обслуживании ООО «Петухово Водоканал» находятся водопроводные сети протяженностью 108, 48 км. При этом жители города получают в свои дома мутную воду с высоким содержанием железа, так как отсутствует подготовка воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения.

Директор ООО «Петухово Водоканал» был ранее привлечён управлением Роспотребнадзора к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде»). Также был подан иск в суд о признании бездействия предприятия незаконным и о возложении обязанности по приведению качества питьевой воды в норму.

Суд постановил в срок до 1 февраля 2020 года привести качество подаваемой населению Петухово воды к норме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Петухово не единственный в Курганской области город, жители которого вынуждены потреблять опасную воду из-под крана. В начале августа прокуратура региона сообщила о привлечении в Кургане к дисциплинарной ответственности начальников цехов очистных сооружений водопроводов «Арбинка» и «Центра города», так как жители столицы Зауралья вынуждены потреблять холодную воду с повышенным содержания марганца и железа.

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