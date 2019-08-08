Ачинск, Красноярский край, , 06:26 — REGNUM

В Красноярском крае список нуждающихся в выплатах после пожара и взрывов на складе под Ачинском составят до конца недели (11 августа). Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что до конца рабочей недели (9 августа) специальная комиссия по оценке ущерба должна завершить подворовые обходы населённых пунктов, расположенных ближе всего к месту пожара. Будет составлен список людей, которые нуждаются в социальных выплатах в связи с ЧП.

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Добавим, ближе всего к воинской части, где произошло ЧП, находятся деревня Каменка, посёлки Ключи, Улуй и Чулымка, село Заворки, деревня Малый Улуй. Единственным населённым пунктом в районе, где сохраняется зона действия режима ЧС, остаётся Каменка, в которой проживают более 1 тыс. человек. Все они были эвакуированы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате пожара и взрывов на территории артиллерийского склада под Ачинском погиб один человек, за медицинской помощью обратились 13 человек, шестеро были госпитализированы. В Ачинске, Ачинском и Назаровском районах объявили режим ЧС, людей из опасной зоны эвакуировали.

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