Челябинск, , 06:15 — REGNUM

В Челябинске дорожники отстали о графика ремонта дорог. Об этом заявил вице-мэр Владимир Алейников.

По его словам, ремонт дорог планируется окончить до 25 октября. Но пока работы выполнены лишь на 28%.

«Этого недостаточно», — сказал чиновник и отметил, что в августе нужно войти в график. Для исправления ситуации ранее был запущен ещё один асфальтобетонный завод.

Отметим, ремонт дорог в Челябинске и начался позже обычного, в июне. Одной из причин стали претензии УФАС к аукциону по выбору подрядчика.