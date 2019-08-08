Курган, , 06:05 — REGNUM

Курганская государственная академия имени Т.С. Мальцева до сих пор не выплатила 8,5 млн рублей стипендий студентам. В ближайшее время вуз получит на эти цели финансы из федерального бюджета, сообщил на брифинге заместитель директора регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Марфицин на брифинге.

«Конечно, не самый хороший пример, когда студенты подавали иски в суд. По исполнительным листам отдельным учащимся стипендии выплачены», — заявил Владимир Марфицин, отметив, что ранее задолженность перед учащимися вуза составляла 10,5 млн рублей.

Напомним, Курганская сельскохозяйственная академия в июле 2019 года получила финансовую помощь от Минсельхоза России в размере 219 млн рублей. Средства были предназначены для погашения кредиторской задолженности по судебным актам и исполнительным документам. Долги копились вузом с 2009 года. К весне 2019 года сельхозакадемия оказалась в предбанкротном состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: Кто гасит кредиты Курганской сельхозакадемии