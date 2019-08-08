Иркутск, , 05:47 — REGNUM

Общий ущерб сельхозпроизводителей Приангарья от летних наводнений 2019 года составил около 420 млн рублей. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства области.

Наводнение (cc) Andshel

По словам главы ведомства Ильи Сумарокова, пять сельскохозяйственных организаций, 44 фермерских хозяйства и 2822 ЛПХ прошли экспертизу в Минсельхозе России и включены в реестры на возмещение ущерба.

«В связи с началом работ по реализации указа губернатора Иркутской области, проведён предварительный учет подтопленных участков садовых некоммерческих товариществ и участков под индивидуальное жилищное строительство. Их количество сегодня составляет порядка восьми тысяч, однако цифра эта не окончательная, деятельность районных комиссий по оценке ущерба продолжается», — добавил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регион уже поступили первые средства из федерального бюджета — около 180 млн рублей. Илья Сумароков отмечал, что компенсации аграрии получат по нескольким направлениям, в том числе за утерянные посевы, объекты сельскохозяйственной инфраструктуры, сельскохозяйственную технику и оборудование, гибель скота.

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