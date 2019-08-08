Кызыл, , 05:37 — REGNUM

Средняя продолжительность жизни в Туве за последние 11 лет выросла, но остаётся существенно ниже, чем в среднем по России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, сегодня этот показатель в республике составляет 66,5 лет против 58,8 лет в 2007 году.

Численность населения за тот же период выросла с 302,4 тыс. до 321,7 тыс. человек.

В правительстве ожидают, что принятая в 2019 году программа ускоренного развития Тувы, реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» позволят улучшить эти показатели.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя продолжительность жизни в России в 2018 году достигла 72,9 лет. При этом разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин сократилась до 10 лет.

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