Екатеринбург, , 05:42 — REGNUM

В Екатеринбурге закроют проезд по улице Селькоровской на несколько дней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе горадминистрации.

Движение закроют из-за ремонта железнодорожного моста на юге города, на Вторчермете — он находится как раз в районе улиц Окружной и Селькоровской. Проезд по Селькоровской будет невозможен 9, 10, 16, 17, 23 и 24 августа с 20:00 до 8:00, а также 11, 18 и 25 августа — с 20:00 до 6:00.

Напомним, до 31 октября 2019 года в Екатеринбурге должны сдать около 20 км дорог. В целом же в области ремонтируют почти 130 км по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

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