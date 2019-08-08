Уфа, , 05:12 — REGNUM

Жители Башкирии просят администрацию Краснокамского района Башкирии решить вопрос водоснабжения деревни Новый Чуганак, где вода не пригодна в пищу, так как жители вынуждены носить её из реки да ждать дождя, а о возможном пожаре в деревне говорят с ужасом, пишет корреспондент ИА REGNUM.

«Вода не пригодна к использованию в пищу. У людей многих жителей нет воды, таскают с почти высохшей реки, либо набирают в бочки при дожде воду», — пишет автор открытого письма Кристина Хаертдинова, добавляя, что деревня зарастает, что повышает пожароопасность.

Хаертдинова высказала мнение, что в случае пожара «всё сгорит», так как «воды в доступе нет»: «В один год дом горел, жители бегали и не знали, откуда воду брать».

Под обращением, в котором требуют воду в свободном доступе, подписались десяток человек, но проблема актуальна для 70 жителей деревни. В своём открытом письме автор предлагает решение — колодцы на улице для свободного пользования.

Деревня Новый Чуганак находится почти в 30 км от райцентра, в ней проживают в основном башкиры, которых, по данным последней переписи, около 80%.

Напомним, в ходе «прямой линии» президента РФ, прошедшей 20 июня 2019 года, жители села Каскара в Тюменской области пожаловались на то, что 20 лет живут без централизованного водоснабжения. После этого прокурор внёс на имя главы региона представление об устранении нарушений закона.

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