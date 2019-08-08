Екатеринбург, , 05:41 — REGNUM

Жители Среднего Урала смогут воспользоваться Единой социальной картой уже в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в департаменте информполитики региона.

Первый вице-губернатор области Алексей Орлов дал задачу чиновникам уже к концу году запустить платёжный инструмент. Оператора карты выявят в конце октября — для этого к сентябрю будет запущен аукцион.

Из областного бюджета будет выделено примерно 250 млн рублей на обслуживание социальной карты.

Напомним, ранее сообщалось, что власти должны определить не только оператора платёжного инструмента, но и банка, который будет выпускать карту.

Благодаря карте жители региона смогут оплачивать различные услуги на территории всей области, в первую очередь — социальные услуги

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