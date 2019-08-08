Пекин, , 03:16 — REGNUM

Сторонняя китайская платформа платежей Alipay запустила сервис по выдаче электронных свидетельств о браке в пяти администрациях уровня провинций, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Пользователи в провинциях Фуцзянь, Цзянси, Цзянсу и Чжэцзян на востоке Китая, а также города центрального подчинения Чунцина на юго-западе теперь получат возможность получить электронный сертификат о заключении брака через приложение Alipay.

Свидетельство о браке является при этом юридическим документом с целым рядом функций в Китае. Помимо того, что он удостоверяет законность заключенного брака, он также может использоваться для получения ипотеки, свидетельства о рождении, а также может пригодиться при осуществлении операций с недвижимостью и обучении детей.

Однако, пары зачастую забывают приносить с собой свидетельства в ситуациях, когда они нужны для осуществления тех или иных вышеупомянутых операций, поэтому цифровая его версия может стать очень удобным выходом из ситуации.

Отметим, что свидетельство о браке — не единственный электронный документ, который можно получить в Китае при помощи Alipay. В настоящее время сервис предлагает 90 видов различных электронных документов, включая карточки социального страхования, водительские удостоверения, студенческие ID-карты и ряд других.