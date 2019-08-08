Пекин, , 03:07 — REGNUM

Провинции Китая, расположенные на восточном побережье страны готовятся встречать тропический шторм «Лекима», который станет уже девятым тайфуном в стране за год, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

«Лекима», как ожидается, обрушится на прибрежные районы провинции Чжэцзян с ночи по местному времени 9 августа на утро по местному времени 10 августа, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР. К утру по местному времени 7 августа «Лекима» превратился в полноценный тайфун и начал двигаться к северо-западу, наращивая свою мощь.

В Офисе Национального контроля за наведениями и штаб-квартире контроля за засухами КНР выпустили циркуляр, требующий от властей семи провинций, включая Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянсу и город центрального подчинения Шанхай своевременно объявить экстренное предупреждение, а также надлежащим образом подготовиться к приходу тайфуна, дабы снизить масштаб повреждений.

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