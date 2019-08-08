Чунцин, Китай, , 02:58 — REGNUM

Новый гражданский аэропорт в городе центрального подчинения Чунцине, как ожидается, начнет действовать в середине августа текущего года, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Получивший прозвище «облачного», Чунцинский аэропорт «Ушань» расположен на высоте 1770 метров над уровнем моря в 15 км от центра уезда Ушань города Чунцина. Воздушная гавань является самой высокой в Чунцине, а на её строительство ушло 1,64 млрд юаней ($232,8 млн).

Аэропорт оборудован терминалом площадью 3,5 тыс. квадратных метров и взлетно-посадочной полосой длиной 2,6 тыс. метров. Его строительство началось еще в 2015 году и завершилось в июле 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Китая завершается реконструкция аэропорта города Чжанцзякоу, который должен быть сдан уже до конца 2019 года.

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