Хух-Хото, Китай, , 00:52 — REGNUM

Новый рекорд Гинесса был установлен в уезде Уянь во Внутренней Монголии на севере Китая в номинации «наибольшее число ягнят, одновременно приготовленных на вертеле», сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Утром по местному времени 5 августа в общей сложности 500 ягнят единовременно жарились на вертеле разными поварами и были готовы к употреблению уже через два с половиной часа после начала процесса приготовления.

После проверки, проведенной инспектором по сертификации Книги рекордов Гиннесса, 499 вертелов соответствовали условиям рекорда. На одном вертеле ягненок оказался пережарен.

Организатором мероприятия стала компания Jinmai Lift Technology Co. 7 сентября ей был вручен сертификат Книги рекордов Гиннесса за «самое большое число ягнят, единовременно приготовленных на вертеле».

Отметим, что уезд Уянь городского округа Баян-Нур является ключевой базой разведения овец во Внутренней Монголии. Жареный на вертеле ягненок является традиционным блюдом этнических монголов Китая и часто готовится по особым случаям и при приеме важных гостей.

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