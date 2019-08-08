Чанша, Китай, , 00:45 — REGNUM

Власти китайской провинции Хунань в центральном Китае для борьбы с близорукостью запретили ученикам приносить мобильные телефоны на занятия, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Гаджеты с электронным дисплеем вроде планшетов также запрещены в классах среди учащихся, говорится в совместном плане для детей и подростков, выпущенном совместно восемью правительственными учреждениями Хунаня. При этом, домашняя работа должна целиком и полностью делаться ан бумаге.

План запрещает в детских садах задавать домашние задания воспитанникам. Домашние задания также запрещены среди первоклассников и второклассников в общеобразовательных школах. При этом, домашняя работа, задаваемая учащимся с третьего по шестой класс, должна быть рассчитана на выполнение в течение 60 минут.

Домашняя работа для младшей школы должна быть рассчитана на выполнение в течение 90 минут, а для старшеклассников — без каких-либо конкретных ограничений. План требует от родителей обеспечить детей правильным сном и наладить контроль за их пользованием гаджетами в течение дня. Провинция Хунань планирует к 2030 году значительно сократить заболеваемость близорукостью среди детей и подростков.