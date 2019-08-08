Наньнин, Китай, , 00:33 — REGNUM

Полиция Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая арестовала 31 подозреваемого в организации финансовой пирамиды с вовлечением туда более 250 млн юаней (около $36 млн), сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Китайские юани (cc) Junjiewu99

Полиция уезда Пубэй выяснила, что многие местные жители осуществили покупки на платформе онлайн-торговли с конца июня текущего года. Платформа заманивала клиентов так называемыми товарами для здоровья.

Расследование вывело на подозрительную платформу, похожую на пирамиду, в которой было задействовано 8 тыс. человек по всей стране. Полиция начала рейды в нескольких провинциях 23 июля, которые привели к арестам.

Полиция заморозила более 92 банковских счетов на общую сумму 21 млн юаней, а также изъяла семь автомобилей и 46 компьютеров.

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