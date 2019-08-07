Кишинёв, , 23:41 — REGNUM

За последние два месяца в Молдавии зафиксировано не меньше 40 случаев кори. Как передает ИА REGNUM, об этом сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья Молдавии.

Всегда за первые семья месяцев этого года в республике зарегистрировали 66 случаев заболевания корью.

Более половины всех случае фиксируются в Кишиневе. Как правило речь идет о людях, которые приезжают из других стран, особенно — соседней Украины, где заболевание корью приняло характер эпидемии.

В Молдавии число заболевших на фоне эпидемии в Румынии и на Украине резко выросло в 2018 году, когда было зарегистрировано 239 подтвержденных случаев.