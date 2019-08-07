Москва, 7 августа 2019, 23:25 — REGNUM
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека опубликовал рекомендации по итогам всестороннего изучения ситуации с тлением руды в карьере Сибая, как по итогам исследований, так и при выезде на место эндогенного пожара.
Эксперты полагают, что проект мокрой консервации карьера — это принципиально правильное решение. Однако проект был рассчитан на подъем воды на недостаточную высоту, более того, в самом проекте полностью отсутствовали данные о локализации и объеме очагов тления.
Для полной ликвидации очагов необходимо продолжать подтопление в соответствии с планом, но в этом случае возникают риски, связанные с повышением давления на возведенные перемычки, необходимо их усиление.
«В случае, если проектные расчеты покажут невозможность подтопления всех очагов с частичным заполнением водой чаши карьера до полного подавления выделения продуктов горения от очагов до конца июля, рассмотреть другие варианты тушения или, как минимум, временного подавления очагов, привлечь к этому дополнительных экспертов и немедленно информировать о принятых решениях население», — считают эксперты.
Отдельно СПЧ предлагает правительству Башкирии провести комплексную оценку характера и масштабов причинения вреда здоровью жителей Сибая, уделив особое внимание оценке вредного воздействия на несовершеннолетних.
По итогам проведения комплексной оценки Совет рекомендует «проработать вопрос об организации дополнительных мер медицинского, в первую очередь санаторно-курортного, обслуживания жителей Сибая».
Как сообщало ИА REGNUM, карьер дымит 8 месяцев, уже было названо 7 сроков ликвидации крупного техногенного пожара.
Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введён режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).
26 марта должен был полностью завершиться процесс мокрой консервации карьера, и ожидалось, что задымление в городе и постоянный запах серы прекратятся.
Ответственность за ситуацию в Сибае несут УГОК и сибайский филиал комбината, постановил Верховный суд Башкирии. Причем, согласно решению суда первой инстанции, решить проблемы с воздухом в Сибае предприятия должны были еще до 28 апреля. Недавно врио главы Башкирии Радий Хабиров назвал новый срок завершения работ на карьере — по его словам, полностью проблему в Сибае решат 27 июля. Действительно, Сибайский филиал Учалинского ГОКа отчитался о выполнении второго этапа подтопления карьера. Но после визита в город эксперта СПЧ Григория Куксина очевидно, что новые очаги тления располагаются выше уровня подтопления, и не все они будут потушены в ближайшее время.
Читайте ранее в этом сюжете: На Сибайском карьере завершён второй этап подтопления очагов тления