Липецк, , 23:01 — REGNUM

В Липецке Арбитражный суд начал рассматривать иск фирмы «Строймастер» о защите деловой репутации, который они подали в отношении двух блогеров, сообщил портал Most.tv.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

С двух человек — липецкого активиста и сотрудницы газовой компании — истец требует взыскать по 100 тысяч рублей за посты в соцсетях о работе «Строймастера».

Как уже сообщало ИА REGNUM, строительная компания оказалась в центре скандала весной 2019 года, когда липчане начали протестовать против строительства жилого комплекса на проспекте Яблочкина. В конфликт даже вмешался врио губернатора, который инициировал проверки объекта.

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