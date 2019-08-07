Астрахань, , 21:57 — REGNUM

В Астраханской области проходит двустороннее учение по управлению авиацией и войсками ПВО Южного военного округа. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, расчеты зенитных ракетных комплексов российской военной базы в Абхазии отработают отражение ракетных и авиационных ударов на полигонах Капустин Яр и Ашулук.

Военные будут вести стрельбу по ракетам-мишеням, имитирующим авиационные и зенитные ракеты условного противника. Расчеты зенитных ракетных комплексов уже показали успешное ведение разведки воздушной обстановки, установку координат целей и их поражение в условиях радиопомех.

Учения длятся десять дней и завершатся 16 августа. В них задействовано более 100 самолетов и вертолетов. В боевых стрельбах будут участвовать более 300 зенитных управляемых ракет, около трёх тысяч выстрелов зенитной артиллерии и около 100 авиационных ракет и бомб.