Шахунья, Нижегородская область, , 21:07 — REGNUM

В Шахунье на одном из многоквартирных домов открыли мемориальную доску в память бывшего главы СССР Иосифа Сталина. Открытие приурочено к предстоящей 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 140-летию бывшего вождя.

Доска установлена по инициативе регионального отделения КПРФ, в открытии приняли участие первый секретарь комитета регионального отделения КПРФ Владислав Егоров, первый секретарь Шахунского отделения партии Владимир Вахтанин и жители города.

Отмечается, что доска установлена только после согласования с жителями дома, которые единогласно поддержали эту инициативу. Улица, на которой расположен этот многоквартирный дом, раньше называлась Сталинская.

Также в 2019 году планируется отреставрировать и установить в Шахунье памятник Владимиру Ленину.

Как сообщало ИА REGNUM, установка памятников и бюстов Сталина неизменно вызывает общественный резонанс. Несмотря на это в России памятные изваяния продолжатся появляться во многих городах России. В настоящее время на территории страны вновь открыто несколько десятков скульптурных изображений Сталина.