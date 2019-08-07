Волгоград, , 20:14 — REGNUM

На полигоне под Волгоградом лётчики Южного военного округа отработали фигуры сложного пилотажа. Экипажи выполнили вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты, а также приёмы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника. В учениях участвовали бомбардировщики Су-24М, рассказали 7 августа в пресс-службе Министерства обороны России.

В лётно-тактических учениях задействовали весь лётный и инженерно-технический состав авиационного полка, а также специалистов тылового обеспечения и связи. Кроме высшего пилотажа военные отработали уничтожение групповых наземных целей, имитирующих лёгкую бронетехнику условного противника, маневрирование по уклонению от истребительной авиации условного противника, а также совершили посадку на незнакомом аэродроме.

Лётчики поднимались на высоту от 200 м до 1 км, полёты совершали на скорости до 1 тыс. км/ч. Экипажи выполнили около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб.