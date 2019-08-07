Венеция, Италия, , 20:12 — REGNUM

Крупные круизные суда перестанут заходить в лагуну Венеции уже в сентябре 2019 года, заявил в среду, 7 августа, министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли, передает информагентство Askanews.

Пассажиров будут высаживать с таких судов на двух временных причалах, расположенных за границей лагуны.

Дискуссии о необходимости ограничить вход в лагуну Венеции для крупных судов возобновились летом 2019 года, когда во время шторма один из круизных кораблей едва не врезался в городскую набережную.