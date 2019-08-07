Белгород, , 20:12 — REGNUM

Специальные урны для уборки за домашними животными установят на 13 улицах Белгорода. Решение о месте расположения дог-боксов принимали сами жители — они предлагали свои варианты в онлайн-опросах на сайте департамента ЖКХ. Предполагается, что специализированные мусорки будут установлены уже в сентябре-октябре 2019 года, сообщили 7 августа в пресс-службе регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Урны, куда можно будет выбросить биологические отходы, установят на первых 13 улицах в 37 дворах многоквартирных домов. Жители попросили коммунальщиков установить дог-боксы и в общественных местах — у аэропорта, вблизи школ, садиков, парков, аллей и скверов. Как показал опрос, больше половины белгородцев, у которых есть собака, не убирают отходы жизнедеятельности за питомцами. Но готовы это делать, если рядом с местом выгула четвероногого друга появятся специально оборудованные урны.

По замыслу властей, проект «Культура выгула собак» направлен на поддержание чистоты дворов и общественных мест, решение проблемы уборки за питомцами. Дог-боксы станут новым элементом благоустройства Белгорода.