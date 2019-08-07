Рим, , 20:10 — REGNUM

Жителям Рима будет грозить штраф до 100 евро за сушку белья на улице, передает Il Messaggero в среду, 7 августа.

Новый регламент городской полиции предполагает, что оштрафован может быть владелец любой квартиры, если вывешенная им одежда или белье видны с улицы или ближайшей площади.

Аналогичные наказания вводятся и для тех, кто невнимательно поливает вывешенные за окно цветы: за попадание воды на прохожих или на тротуар нарушителям также будет грозить штраф в 100 евро.