Великий Новгород, , 20:10 — REGNUM

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин на своей странице «ВКонтакте» сегодня, 7 августа, высказался о сносе бани на набережной Александра Невского и предложил неравнодушным сообща составить перечень объектов, которые нужно признать памятниками культурного наследия. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по мнению градоначальника, это нужно сделать, «чтобы подобная ситуация впредь не повторилась».

Момент сноса бани. Кадр программы «Вести. Великий Новгород» Vesti53.com

Однако в 2012 году здание было продано с аукциона. Семь лет оно не использовалось и не ремонтировалось. Семь лет не было попыток признать его памятником культурного наследия. Только в марте этого года соответствующее заявление было подано в инспекцию государственной охраны культурного наследия Новгородской области. В том, что этого не было сделано раньше, все мы — кого сейчас волнует этот вопрос — виноваты в равной степени». Сергей Бусурин, мэр Великого Новгорода «Я, как и многие новгородцы, считаю, что баня на набережной Александра Невского была необычным, интересным архитектурным объектом, с которым у многих связаны какие-то личные воспоминания.

Известие о сносе бани на набережной Александра Невского, по словам Бусурина, «стало для всех нас неприятной неожиданностью».

«У администрации города, действительно, нет полномочий по признанию зданий объектами культурного наследия, как нет и полномочий запретить собственнику распоряжаться своим имуществом. Поэтому всё, что мы смогли сделать, получив уведомление о сносе — сообщить в госинспекцию по охране культурного наследия и проследить, чтобы во время внезапного сноса здания никто не пострадал», — заявил Бусурин.

По словам мэра, сейчас, когда собственник будет получать разрешение на строительство нового здания, ему будут даны рекомендации сохранить «банный» профиль объекта, а также построить его «архитектурно близким к снесённому».

Предложения от горожан по потенциальным объектам культурного наследия в Великом Новгороде мэр намерен собирать в течение месяца, после чего их направят в областную инспекцию по охране культурного наследия для заключения экспертов и принятия решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «варварское уничтожение» здания бывшей бани на набережной Александра Невского в Великом Новгороде — снос начался 2 августа — вызвало широкий общественный резонанс среди горожан и обсуждалось 6 августа на заседании городской думы. Председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации Великого Новгорода Евгений Жилин пояснил, что для остановки производства работ по сносу здания у чиновников мэрии не было никаких полномочий, так как и здание, и земля под ним — частная собственность. Им владеет ООО «Элис Люкс Медиа» из Челябинска, которое запланировало построить вместо этого объекта гостиницу.

Напомним, баня на набережной Александра Невского на правом берегу реки Волхов в Новгороде была построена по проекту архитектора Ильи Кушнира в 1937 году — здание было одним из немногих сооружений этого архитектора, переживших войну и сохранившихся до наших дней.

Добавим, что всего за несколько месяцев до уничтожения бани — в мае 2019 года — именем архитектора Кушнира назвали одну из новых улиц в Великом Новгороде.

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