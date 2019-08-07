Санкт-Петербург, , 19:53 — REGNUM

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Санкт-Петербургу, правозащитник Александр Холодов назвал очень похожим на провокацию появление публикаций о так называемых «пресс-хатах» для выбивания показаний в СИЗО-1 («Кресты-2») УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, 7 августа в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 Санкт-Петербурга якобы создала в изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства СИЗО пытают других, выбивая показания и деньги. Также была опубликована видеозапись, на которой один арестант деревянной палкой избивает другого в качестве «наказания».

В Петербург направлены сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний для проведения проверки.

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»Пока ещё выводы рано делать, но всё это очень сильно похоже на провокацию по нескольким моментам. Во-первых, футболки там специально передали родственники. Непонятно, как телефон тот же попал. <…> Сейчас идут аналогичные провокации по многим учреждениям. Я это связываю с тем, что сейчас активная фаза выдвижения в новый состав ОНК. Видимо, кто-то хочет дискредитировать действующий состав, что мы там «ничего не делаем», — сказал Холодов.

По его словам, жалоб на «пресс-хаты» в изоляторе «Кресты» не поступало с момента открытия нового изолятора в Колпинском районе Петербурга.

Как заявил Холодов, по имеющейся у него информации, на распространенном в сети видео запечатлён арестант «Крестов», которого бьют «за то, что он чужие сигареты выкурил».

Ранее в региональном УФСИН заявили, что с начала 2019 года представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают СИЗО-1, при этом ни одной жалобы от подозреваемых и обвиняемых не поступало.

Добавим, что органами СКР Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту публикаций о возможном применении пыток в отношении арестантов СИЗО «Кресты-2».

»В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) со стороны администрации указанного учреждения. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили 7 августа в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

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