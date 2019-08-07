Менло-Парк, США, , 19:29 — REGNUM

В работе социальной сети Instagrаm в среду, 7 августа, произошёл глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

Instagram (cc) energepic.com

Сообщения о неполадках от пользователей начали поступать около 18:00 мск. Большинство сообщивших о проблеме (73%) заявляют о сбоях при просмотре новостной ленты. Ещё порядка 20% не могут просматривать «Истории», у некоторых также наблюдаются проблемы с авторизацией.

Жалобы поступают главным образом от пользователей в США, а также рада стран Европы, в том числе Великобритании, Франции, Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: Twitter извиняется за ошибки: данные пользователей могли быть рассекречены