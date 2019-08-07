Владикавказ, , 19:31 — REGNUM

Порядка тысячи большегрузных автомобилей застряли в пробке на российско-грузинской границе у пункта пропуска Верхний Ларс на североосетинском участке Военно-Грузинской дороги. Причиной затора стали ремонтные работы, проводимые на территории Грузии, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

«В направлении Россия — Грузия и обратно образовались очереди до 500 транспортных средств. Автомобили, пересекая границу со стороны России, на нейтральной территории попадают в пробку, так как на участке дороги в Грузии, ведутся ремонтные работы», — рассказали в таможне.

За последние сутки границу на въезд пересекли только 73 грузовых машины, тогда как средний показатель составляет от 250 до 400 большегрузов.

«Данная ситуация сложилась в связи с тем, что конец лета всегда сопровождается высокой загруженностью контрольно-пропускного поста в период отпусков и в сезон ввоза импортных фруктов и овощей», — пояснили в таможне.

Сайт департамента автодорог Грузии со своей стороны сообщает, что ограничение на движение транспорта в направлении КПП «Казбеги — Верхний Ларс» установлено до 9 августа.

Напомним, Военно-Грузинская дорога является одним из важнейших для России транспортных маршрутов, связывающих РФ не только с Грузией, но и другим странами Закавказья. Общая протяжённость дороги превышает 200 км.