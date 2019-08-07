Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM

Органы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело в отношении эксгибициониста, который устроил безобразную выходку на борту самолета Симферополь — Санкт-Петербург.

Как сообщалось ранее, мужчина был задержан по прибытии в аэропорту «Пулково» сотрудниками транспортной полиции.

По данным следствия, 22-летний подозреваемый во время полета в салоне самолета в присутствии других граждан обнажил свои гениталии, совершив нарушение общественного порядка, выразившееся в неуважении к обществу.

В отношении злоумышленника возбуждено дело о хулиганстве на воздушном транспорте. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствующих совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СЗСУ на транспорте СК России.

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