Махачкала, , 19:04 — REGNUM

Понедельник, 12 августа, в Дагестане объявлен нерабочим днём в связи с празднованием Курбан-байрама — одного из двух главных праздников мусульман. Соответствующее постановление 7 августа подписал председатель дагестанского правительства Артём Здунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. No 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и по обращению централизованной̆ исламской религиозной̆ организации «Муфтият Республики Дагестан» правительство Республики Дагестан постановляет считать 12 августа 2019 года нерабочим праздничным днем», — сказано в документе.

Читайте также: В Чечне объявлены два выходных дня по случаю Курбан-байрама

Как сообщало ИА REGNUM, власти соседней Чеченской Республики объявили в честь празднования Курбан-байрама нерабочими два будних дня — 12 и 13 августа.