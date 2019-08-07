Сухум, , 18:50 — REGNUM

В рамках проекта «Здравствуй, Россия!» 18 молодых людей из Абхазии, победивших на творческих конкурсах по истории и культуре России, с 4 по 10 августа принимают участие в учебно-образовательной поездке в Санкт-Петербург.

Молодые люди посещают музеи, объекты культурного наследия, лекции-дискуссии, мастер-классы по истории России, участвуют во встречах с известными людьми в сфере культуры и спорта.

Программа «Здравствуй, Россия!» организована с 2014 года Россотрудничеством по линии правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Каждый год по программе из-за рубежа в Россию приезжает более 700 молодых людей.