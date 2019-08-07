Великий Новгород, , 18:42 — REGNUM

В Новгородской области 70% федеральных льготников, имеющих право на набор социальных услуг, предпочитает ему денежный эквивалент. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 августа, в пресс-службе областного отделения Пенсионного фонда России, это порядка 50,4 тыс. человек.

В натуральной форме набор социальных услуг в 2019 году получают только 15% от общего числа федеральных льготников, ещё 15% выбрали смешанную форму (часть — деньгами, часть — услугами, чаще всего — бесплатными лекарствами).

Всего в регионе проживает 72 тыс. человек, являющихся федеральными льготниками: это инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы и другие категории. Раз в год льготники имеют право изменить свой выбор, как получать набор — в виде льгот или денег, но сделать это можно только до 1 октября.

По словам руководителя отделения Пенсионного фонда России по Новгородской области Алексея Костюкова, в прошлом году таких заявлений было более 4,3 тыс., и почти все они пришлись на сентябрь. «Поэтому, чтобы не стоять в очередях в часы пиковой нагрузки, выбор лучше сделать заранее, уже в августе», — отметил руководитель регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

Подать заявление можно в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства, в МФЦ, а также в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России. Заявление начнёт действовать с 1 января 2020 года.

Напомним, стоимость набора социальных услуг на сегодня составляет 1121,42 рубля в месяц. В набор входят три услуги: предоставление (при наличии медицинских показаний) бесплатных лекарственных препаратов; путёвки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения. Стоимость набора ежегодно индексируется.