Чебоксары, , 18:42 — REGNUM

В Чувашии 15 августа на заседание квалификационной коллегии судей вынесен вопрос о приостановлении полномочий мирового судьи, ставшей фигурантом уголовного дела. Об этом ИА REGNUM сообщили в Верховном суде Чувашии.

Речь идёт о мировом судье судебного участка № 1 в Канаше, которую подозревают в мошенничестве. Сегодня, 7 августа, копия постановления о возбуждении уголовного дела поступила в Верховный суд республики, который вышел с представлением в квалификационную коллегию судей Чувашии о приостановлении полномочий данного судьи.

«Рассмотрение данного вопроса квалификационной коллегией судей Чувашской Республики включено в повестку заседания на 15 августа 2019 года», — говорится в сообщении.

В суде напоминают, что полномочия судьи приостанавливаются решением квалификационной коллегии судей. Основанием для этого являются возбуждение в отношении него уголовного дела, либо привлечение в качестве обвиняемого по другому уголовному делу.

В релизе уточняется также, что мировой судья, ставший фигурантом уголовного дела, назначена на должность 17 марта 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, дело в отношении мирового судьи в Канаше возбуждено постановлением председателя СКР Александра Бастрыкина. Следствие полагает, что подозреваемая через свою знакомую, а также лично получала деньги от жителя Чебоксар, пообещав решить вопрос по изменению категории земельного участка и оформлению самовольно возведенной на нем постройки. По данным следствия, сначала было передано 850 тыс. рублей, затем — 2 млн рублей.

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